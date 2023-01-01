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Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

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Веб-сайт: acuityscheduling.com

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Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизировать запись на прием, предлагая в режиме реального времени просматривать доступное им время. Он имеет возможность автоматически синхронизировать календари в соответствии с часовыми поясами пользователей и может отправлять пользователям регулярные оповещения и напоминания относительно расписания встреч. Набор функций планирования Acuity Scheduling включает в себя настраиваемые формы приема, встраиваемые календари, синхронизацию календаря сторонних приложений и групповое планирование семинаров. Acuity Scheduling подходит для предприятий, предоставляющих услуги, таких как центры обучения и репетиторства, коучинговые и консалтинговые компании, компании по производству фотографий и видео, фитнес-студии, салоны и спа-центры, а также медицинские и стоматологические клиники. Решение предлагает бесплатный базовый модуль и доступно в виде ежемесячной подписки. Продукт предлагает API-интерфейсы и интегрируется со сторонними приложениями, такими как QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics и WordPress.

Веб-сайт: acuityscheduling.com

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