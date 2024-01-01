Zuddl

Zuddl

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zuddl.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров. Упростите рабочие процессы на мероприятиях, объединив несколько инструментов для получения исключительных впечатлений и аналитики для участников.
Категории:
Business
Платформы для управления событиями
Программное обеспечение для событийного маркетинга
Платформы для виртуальных мероприятий
Программное обеспечение для реагирования на запросы аудитории
Организация мероприятий и подбор игроков
Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов
Мобильные приложения для проведения мероприятий

Веб-сайт: zuddl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zuddl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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monday.com

monday.com

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Quizizz

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RingCentral

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shindig.com

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ClickMeeting

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engagez.com

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