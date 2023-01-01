Microsoft Bookings — это приложение для планирования встреч, которое помогает вам отслеживать ваши бронирования, ваших сотрудников и клиентов. Вы никогда не пропустите встречу, и у вас будет меньше неявок.

Веб-сайт: microsoft.com

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