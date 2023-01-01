Event Staff

Быстро определите, кто свободен работать, свяжитесь со своими сотрудниками с помощью текстовых сообщений, отслеживайте время с помощью учета приходов и интегрируйтесь со службами расчета заработной платы.

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