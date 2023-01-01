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Swoogo

Swoogo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: swoogo.events

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With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling, to post-event data reports. Swoogo helps event marketers intuitively build a website with embedded registration, email automation, a sponsor portal, and speaker resources. A growing force in the market, Swoogo is the next big thing in events.

Категории:

Business
Event Management Platforms

Веб-сайт: swoogo.events

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Swoogo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

WebinarNinja

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webinarninja.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

EventX

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