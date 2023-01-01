WebCatalog

RSVPify

RSVPify

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: rsvpify.com

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A leading online ticketing and event management platform trusted by 30% of the Fortune 500. Manage events big and small with ease and keep the spotlight on your brand. Powerful features including email invitations, online registration and RSVP, custom data collection, guest list management, menu preferences, sub-event management, event privacy/exclusivity, drag-and-drop seating charts, check-in, and much more.

Категории:

Entertainment
Event Planning Software

Веб-сайт: rsvpify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RSVPify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

Whova

Whova

whova.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

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