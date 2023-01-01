zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной электронной почты, SMS и WhatsApp-коммуникаций, управления гостями, онлайн- и офлайн-регистрации на мероприятия, управления сеансами и пропускной способностью в реальном времени, динамических схем рассадки, QR-кодов и многого другого.

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Веб-сайт: zkipster.com

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