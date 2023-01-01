WebCatalog

Delegia

Delegia

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: delegia.se

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Delegia Event is an event system that helps you manage your event from registration to monitoring with the ability to make invitations by email and SMS, tallies, payment processing, and more.

Категории:

Entertainment
Event Management Platforms

Веб-сайт: delegia.se

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Delegia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

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