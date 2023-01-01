POSaBIT — это инновационная система оплаты для магазинов марихуаны и каннабиса, аптек и т. д. Простая обработка платежей для аптек и розничных продавцов каннабиса.

Веб-сайт: posabit.com

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