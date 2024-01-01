HitPay

HitPay

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hitpayapp.com

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Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработки платежей.
Категории:
Finance
Payment Gatewaysc

Веб-сайт: hitpayapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HitPay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Skrill

Skrill

skrill.com

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Neteller

Neteller

neteller.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Mollie

Mollie

mollie.com

WePay

WePay

wepay.com

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Poynt

Poynt

poynt.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

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SpotOn

spoton.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Paymaya

Paymaya

maya.ph

CoinPayments

CoinPayments

coinpayments.net

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