Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Сквайр | Система точек продаж и управления парикмахерскими. Squire — это система точек продаж и управления парикмахерскими, которая помогает предприятиям совершенствовать операции и увеличивать продажи.

Веб-сайт: getsquire.com

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