Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Легко управляйте и масштабируйте свой бизнес с помощью систем розничных точек продаж от Vend. POS-система для розничной торговли, включающая считыватели дебетовых/кредитных карт и управление запасами.

Веб-сайт: vendhq.com

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