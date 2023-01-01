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Vend

Vend

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: vendhq.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Легко управляйте и масштабируйте свой бизнес с помощью систем розничных точек продаж от Vend. POS-система для розничной торговли, включающая считыватели дебетовых/кредитных карт и управление запасами.

Веб-сайт: vendhq.com

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