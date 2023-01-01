WebCatalog
SumUp

SumUp

sumup.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SumUp в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Развивайте свой бизнес, принимая кредитные и дебетовые карты с помощью картридеров SumUp! Простые, безопасные и доступные решения для оплаты картами малого бизнеса.

Веб-сайт: sumup.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SumUp, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Vend

Vend


2Checkout

2Checkout

2checkout.com

magicJack Business

magicJack Business

magicjackforbusiness.com

Huntington

Huntington

huntington.com

Xendit

Xendit


Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Netspend

Netspend

netspend.com

Winter

Winter

usewinter.com

AgoraDesk

AgoraDesk

agoradesk.com

LocalMonero

LocalMonero

localmonero.co

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

MightyCall

MightyCall


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности