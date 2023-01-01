Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

OSPOS (точка продаж с открытым исходным кодом) — это интернет-система торговых точек. Приложение написано на PHP, использует MySQL (или MariaDB) в качестве хранилища данных и имеет простой, но интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Веб-сайт: opensourcepos.org

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