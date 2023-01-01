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OSPOS

OSPOS

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: opensourcepos.org

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

OSPOS (точка продаж с открытым исходным кодом) — это интернет-система торговых точек. Приложение написано на PHP, использует MySQL (или MariaDB) в качестве хранилища данных и имеет простой, но интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Веб-сайт: opensourcepos.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OSPOS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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