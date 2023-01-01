Remix Project — это платформа для инструментов разработки, использующая архитектуру плагинов. Он включает в себя подпроекты, включая Remix Plugin Engine, библиотеки Remix и, конечно же, Remix IDE. Remix IDE — это веб-приложение и настольное приложение с открытым исходным кодом. Он способствует быстрому циклу разработки и имеет богатый набор плагинов с интуитивно понятным графическим интерфейсом. Remix используется на протяжении всего пути разработки контрактов на языке Solidity, а также в качестве площадки для изучения и преподавания Ethereum.

Веб-сайт: github.com

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