YAML-манифесты Kubernetes стали проще Monokle — это набор инструментов для создания и поддержки высококачественных конфигураций Kubernetes на протяжении всего жизненного цикла приложения.

Веб-сайт: monokle.io

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