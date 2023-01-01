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Bubble

Bubble

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Веб-сайт: bubble.io

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Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет нетехническим людям создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и определяя рабочие процессы для управления логикой. Видение Bubble состоит в том, чтобы сделать ручное кодирование в значительной степени устаревшим. Несмотря на то, что оно визуальное, оно требует некоторого изучения и может использоваться для создания более продвинутых функций, чем это возможно с помощью ориентированных на шаблоны разработчиков веб-приложений, таких как Wix. Он используется в школах в образовательных целях и другими организациями в коммерческих целях. Bubble предлагает интеграцию API, шаблоны и плагины. Впоследствии платформа также представила новых нишевых поставщиков шаблонов, плагинов и услуг, встроенных в экосистему Bubble.

Веб-сайт: bubble.io

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