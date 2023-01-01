Threema — это приложение для обмена мгновенными сообщениями со сквозным шифрованием для iOS, Android и Windows Phone. Программное обеспечение основано на принципах конфиденциальности, и служба не требует от пользователей предоставления номера телефона или любой другой личной информации: Приложение Threema можно использовать анонимно. Помимо обмена текстовыми сообщениями, пользователи могут совершать голосовые вызовы, отправлять мультимедиа, данные о местоположении, голосовые сообщения и файлы. С помощью веб-приложения «Threema Web» сервис можно использовать на ПК. Threema разработана швейцарской компанией Threema GmbH. Серверы расположены в Швейцарии, а разработка базируется в Pfäffikon SZ. По состоянию на апрель 2017 года у Threema было 4,5 миллиона пользователей. По состоянию на январь 2019 года бизнес-версию Threema Work использовали 3000 компаний и организаций.

Веб-сайт: threema.ch

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Threema, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.