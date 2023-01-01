WhatsApp Messenger, или просто WhatsApp, — это американская бесплатная кроссплатформенная служба обмена сообщениями и передачи голоса по IP (VoIP), принадлежащая Facebook, Inc. Она позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, а также обмениваться изображениями. , документы, местоположения пользователей и другие носители. Клиентское приложение WhatsApp работает на мобильных устройствах, но доступно также и с настольных компьютеров, если мобильное устройство пользователя остается подключенным к Интернету, пока он использует настольное приложение. Услуга требует, чтобы пользователи предоставили стандартный номер сотового мобильного телефона для регистрации в службе. В январе 2018 года WhatsApp выпустила отдельное бизнес-приложение под названием WhatsApp Business, предназначенное для владельцев малого бизнеса, которое позволяет компаниям общаться с клиентами, использующими стандартный клиент WhatsApp. Клиентское приложение было создано компанией WhatsApp Inc. из Маунтин-Вью, Калифорния, которая была приобретена Facebook в феврале 2014 года примерно за 19,3 миллиарда долларов США. К 2015 году оно стало самым популярным приложением для обмена сообщениями в мире, а по состоянию на февраль 2020 года у него было более 2 миллиардов пользователей по всему миру. Оно стало основным средством электронного общения во многих странах и регионах, включая Латинскую Америку, Индийский субконтинент и большую часть Европа и Африка.

Веб-сайт: whatsapp.com

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