Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Truecaller — это приложение для смартфона, которое имеет функции идентификации вызывающего абонента, блокировки вызовов, обмена флэш-сообщениями, записи вызовов, чата и голосовой связи с использованием Интернета. Для регистрации в службе пользователи должны предоставить стандартный номер мобильного телефона.

Веб-сайт: truecaller.com

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