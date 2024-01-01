SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значительное количество времени на изучении API для разработчиков, но также обновляем и поддерживаем его при изменении API. Использование протокола REST API (HTTP) для связи с системой/приложением, чтобы его можно было легко разрабатывать в любой системе/языке. Исправлены ошибки и быстро обновляются при изменении API. Есть виджет для всех социальных функций. SocialAll также имеет систему статистики о количестве пользователей и количестве запросов с течением времени.

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Веб-сайт: socialall.dev

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