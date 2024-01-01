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SocialAll

SocialAll

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Веб-сайт: socialall.dev

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SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значительное количество времени на изучении API для разработчиков, но также обновляем и поддерживаем его при изменении API. Использование протокола REST API (HTTP) для связи с системой/приложением, чтобы его можно было легко разрабатывать в любой системе/языке. Исправлены ошибки и быстро обновляются при изменении API. Есть виджет для всех социальных функций. SocialAll также имеет систему статистики о количестве пользователей и количестве запросов с течением времени.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для анализа социальных сетей
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: socialall.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SocialAll, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Linktree

Linktree

linktr.ee

Pictory

Pictory

pictory.ai

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Bitly

Bitly

bitly.com

Metricool

Metricool

metricool.com

Later

Later

later.com

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

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