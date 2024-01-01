xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных настройках или системах, им просто нужно выбрать файлы, для которых требуется создать резервную копию, без выполнения какой-либо технической работы. Кроме того, exabackup предлагает непревзойденную защиту и безопасность. Все ваши данные сжимаются перед загрузкой, поэтому вам не придется беспокоиться о каких-либо нарушениях безопасности или потере скорости во время передачи. А поскольку мы загружаем только изменения (добавочные резервные копии), дополнительные данные не замедлят работу вашей системы и не затормозят и без того большую загрузку файлов. Поэтому, когда дело доходит до обеспечения сохранности всех ваших важных документов, нет лучшего выбора, чем exabackup!

Веб-сайт: exabackup.com

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