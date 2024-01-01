Zmanda

Zmanda

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Веб-сайт: zmanda.com

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Zmanda — это проверенное, надежное и высокопроизводительное корпоративное решение для резервного копирования и восстановления. С Zmanda вам не придется платить за резервное копирование данных. Вместо этого вы получаете комплексное решение с круглосуточной поддержкой по цене на 50 % меньше, чем у конкурентов. С 1991 года. Zmanda доверяют предприятия, правительства и образовательные учреждения по всему миру. Zmanda имеет открытый исходный код и стандартные API OpenAPI V3. Он входит в состав всех основных дистрибутивов Enterprise Linux, включая Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux и Fedora. Zmanda позволяет выполнять резервное копирование в облако, NAS и на диск. Zmanda поддерживает расширенные функции, такие как защита от программ-вымогателей с помощью воздушного зазора, дедупликация на стороне клиента, постоянное инкрементное резервное копирование и нулевое доверие. Его можно развернуть как контейнер, виртуальную машину или экземпляр, размещенный на Zmanda.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: zmanda.com

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