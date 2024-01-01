Основанная в 2011 году компания CloudAlly, входящая в состав OpenText, стала пионером в области резервного копирования и восстановления SaaS корпоративного уровня. Мы предлагаем надежный набор лучших решений для резервного копирования и восстановления для Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com и DropBox.com. Почему резервное копирование SaaS? Ваши критически важные для бизнеса данные в облаке могут быть потеряны из-за человеческой ошибки, злонамеренных намерений, ошибок синхронизации и атак вредоносных программ. Возможности собственного архивирования ограничены по времени. Работайте безопасно в облаке с помощью надежного резервного копирования и быстрого восстановления. Чем CloudAlly может помочь? Комплексное резервное копирование и восстановление Office 365, G Suite CloudAlly комплексно защищает бизнес-данные Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com и Salesforce от случайного или злонамеренного уничтожения с помощью ежедневного автоматического резервного копирования. Наши резервные копии строго защищены и хранятся в хранилище Amazon S3 с шифрованием AES-256 в центрах обработки данных, расположенных в США, ЕС или Австралии. Благодаря неограниченному сроку хранения CloudAlly позволяет легко восстанавливать утерянные данные SaaS на детальном уровне и в любой момент времени. Устраните последствия утечки данных и обеспечьте непрерывность бизнеса благодаря быстрому аварийному восстановлению.

Веб-сайт: cloudally.com

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