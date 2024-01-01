CrashPlan

CrashPlan

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Веб-сайт: crashplan.com

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CrashPlan обеспечивает душевное спокойствие благодаря безопасному, масштабируемому и простому резервному копированию данных конечных точек. Мы помогаем организациям восстановиться после любого наихудшего сценария, будь то катастрофа, простая человеческая ошибка, украденный ноутбук, программа-вымогатель или еще не обнаруженная катастрофа. Мы продолжаем внедрять инновации по мере развития рабочей среды, что делает CrashPlan основой безопасности данных организаций. То, что начинается с резервного копирования и восстановления конечных точек, становится решением для восстановления от программ-вымогателей, нарушений, миграции и юридических блокировок. CrashPlan защищает более 50 000 организаций мирового уровня, включая крупнейшие мировые бренды. Несмотря на то, что CrashPlan существовал как продукт более десяти лет, в 2022 году он отделился от нашей предыдущей материнской компании и сосредоточился исключительно на резервном копировании и восстановлении. Штаб-квартира компании находится в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: crashplan.com

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