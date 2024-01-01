Cove Data Protection

Cove Data Protection

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Веб-сайт: n-able.com

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Cove Data Protection от N-able — это облачная служба резервного копирования и аварийного восстановления для серверов, рабочих станций и Microsoft 365™, управляемая с помощью мультитенантной веб-панели мониторинга. Cove был создан и оптимизирован для облака, поэтому объем инкрементальных резервных копий до 60 раз меньше, чем при использовании традиционных продуктов для резервного копирования образов. Это позволяет вам чаще выполнять резервное копирование, а формат доставки SaaS сокращает время администрирования, снижая стоимость предоставления услуг. Хранилище в нашем частном облаке включено в стоимость в центрах обработки данных по всему миру.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: n-able.com

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