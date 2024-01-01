BDRCloud

BDRCloud

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Веб-сайт: bdrcloud.com

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BDRCloud — это комплексное и экономичное программное обеспечение для облачного резервного копирования и восстановления для защиты данных в приложениях SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), серверах (Windows, Linux), приложениях и базах данных (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) и Конечные точки (Windows, Mac). * Службы резервного копирования напрямую в облако: BDRCloud обеспечивает прямую передачу данных в облако. Вы можете легко защитить свои данные с помощью решений BDRCloud для резервного копирования напрямую в облако для серверов, конечных точек, Microsoft 365, Google Workspace и приложений/баз данных. * Аварийное восстановление в облаке: обеспечьте непрерывность бизнеса с помощью облачного аварийного восстановления BDRCloud, обеспечивая надежную систему защиты критически важных данных ваших клиентов во время кризиса. BDRCloud обеспечивает безопасное и эффективное восстановление, сводя к минимуму время простоя и сохраняя непрерывность бизнеса. * Подход без инфраструктуры: BDRCloud устраняет необходимость в локальной инфраструктуре и проблемы, связанные с обслуживанием физических серверов резервного копирования и систем хранения. Подход без инфраструктуры гарантирует, что предприятия и MSP могут сосредоточиться на предоставлении исключительных услуг своим клиентам, не обременяясь ограничениями традиционных установок резервного копирования. * Быстрая адаптация клиента: быстро и легко запустите службы резервного копирования в качестве MSP с помощью решения BDRCloud для прямой передачи данных в облако. Упростите процесс адаптации для быстрого начала работы, гарантируя беспрепятственное и простое предоставление услуг резервного копирования вашим клиентам.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: bdrcloud.com

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