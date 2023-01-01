Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копирование своих данных в удаленные центры обработки данных. Услуга предназначена для предприятий и конечных пользователей, предоставляет неограниченное пространство для хранения и поддерживает файлы неограниченного размера.

Веб-сайт: backblaze.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Backblaze, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.