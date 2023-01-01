WebCatalog

Backblaze

Backblaze

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: backblaze.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Backblaze в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копирование своих данных в удаленные центры обработки данных. Услуга предназначена для предприятий и конечных пользователей, предоставляет неограниченное пространство для хранения и поддерживает файлы неограниченного размера.

Веб-сайт: backblaze.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Backblaze, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

MSP360 Admin

MSP360 Admin

mspbackups.com

MSP360

MSP360

cloudberrycentral.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

ChurchSuite

ChurchSuite

churchsuite.com

Wasabi

Wasabi

wasabisys.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Box

Box

box.com

GoFile

GoFile

gofile.io

AppVeyor

AppVeyor

appveyor.com

Google Drive

Google Drive

google.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности