Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Комплексные решения для резервного копирования и аварийного восстановления для MSP Единая платформа для надежного и простого в использовании обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления практически для всех сценариев использования MSP.

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