Redstor

Redstor

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Веб-сайт: redstor.com

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Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр. Он помогает тысячам предприятий по всему миру (используемых обороной и правительствами) защитить один из их самых ценных активов: их данные. Он помогает предприятиям соответствовать требованиям GDPR — соответствует самым высоким стандартам (сертификаты ISO27001 и 9001) для обеспечения целостности и безопасности данных. Малому бизнесу необходимо доступное, безопасное, надежное и простое в управлении решение для резервного копирования и восстановления: * 50% не смогли выдержать никакой потери данных * Около 80% пользователей отключаются, если не могут получить доступ к своим данным. Многопользовательские и созданные для облака решения Redstor по резервному копированию и восстановлению MSP позволяют с выгодой удовлетворить ожидания каждого пользователя в отношении мгновенного доступа к необходимым им данным, файлам и операционным системам в любое время — локально и в облаке.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: redstor.com

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Альтернативы

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IONOS

IONOS

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Backblaze

Backblaze

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Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

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SugarSync

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