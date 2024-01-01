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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Redstor — ведущий поставщик облачных, локальных и гибридных услуг резервного копирования и восстановления данных. Его миссия — сделать управление данными более простым, легким и приятным, обеспечивая мгновенный доступ ко всем данным — где бы они ни хранились, из единого центра управления. центр.
Он помогает тысячам предприятий по всему миру (используемых обороной и правительствами) защитить один из их самых ценных активов: их данные. Он помогает предприятиям соответствовать требованиям GDPR — соответствует самым высоким стандартам (сертификаты ISO27001 и 9001) для обеспечения целостности и безопасности данных.
Малому бизнесу необходимо доступное, безопасное, надежное и простое в управлении решение для резервного копирования и восстановления:
* 50% не смогли выдержать никакой потери данных
* Около 80% пользователей отключаются, если не могут получить доступ к своим данным.
Многопользовательские и созданные для облака решения Redstor по резервному копированию и восстановлению MSP позволяют с выгодой удовлетворить ожидания каждого пользователя в отношении мгновенного доступа к необходимым им данным, файлам и операционным системам в любое время — локально и в облаке.
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