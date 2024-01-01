Veeam, мировой лидер в области защиты данных и восстановления данных от программ-вымогателей, ставит перед собой задачу дать каждой организации возможность не просто восстановиться после сбоя или потери данных, но и двигаться вперед. С Veeam организации достигают радикальной устойчивости благодаря безопасности данных, восстановлению данных и свободе данных в своем гибридном облаке. Платформа данных Veeam представляет собой единое решение для облачных, виртуальных, физических сред, сред SaaS и Kubernetes, которое дает руководителям ИТ и безопасности уверенность в том, что их приложения и данные защищены и всегда доступны. Компания Veeam со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон, и офисами в более чем 30 странах защищает более 450 000 клиентов по всему миру, в том числе 73% компаний из списка Global 2000, которые доверяют Veeam поддержание своего бизнеса.

Веб-сайт: veeam.com

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