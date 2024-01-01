Veeam

Veeam

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: veeam.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Veeam в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Veeam, мировой лидер в области защиты данных и восстановления данных от программ-вымогателей, ставит перед собой задачу дать каждой организации возможность не просто восстановиться после сбоя или потери данных, но и двигаться вперед. С Veeam организации достигают радикальной устойчивости благодаря безопасности данных, восстановлению данных и свободе данных в своем гибридном облаке. Платформа данных Veeam представляет собой единое решение для облачных, виртуальных, физических сред, сред SaaS и Kubernetes, которое дает руководителям ИТ и безопасности уверенность в том, что их приложения и данные защищены и всегда доступны. Компания Veeam со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон, и офисами в более чем 30 странах защищает более 450 000 клиентов по всему миру, в том числе 73% компаний из списка Global 2000, которые доверяют Veeam поддержание своего бизнеса.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: veeam.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Veeam, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Вам также может понравиться

CrashPlan

CrashPlan

crashplan.com

Opti9

Opti9

opti9tech.com

Druva

Druva

druva.com

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

Datto

Datto

datto.com

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Spin.AI

Spin.AI

spin.ai

Xopero

Xopero

xopero.com

Redstor

Redstor

redstor.com

RecoveryOne

RecoveryOne

recoveryone.com

Napptive

Napptive

napptive.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности