Opti9

Opti9

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Веб-сайт: opti9tech.com

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Opti9 — ведущий поставщик гибридных облачных решений с офисами в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Омахе, штат Небраска, Оверленд-Парке, штат Канзас, и Сент-Луисе, штат Миссури, а также глобальной сетью центров обработки данных. Мы являемся расширенным партнером-консультантом AWS и Veeam Platinum VCSP и специализируемся на облачных сервисах, разработке и модернизации приложений, резервном копировании и аварийном восстановлении, а также управляемой безопасности и соблюдении требований. Наши решения предназначены для ускорения цифровой трансформации с минимальными нарушениями в работе бизнеса, чтобы вы могли быстрее реализовать все преимущества облака. Ориентируясь на бизнес, Opti9 сочетает опыт с инновациями и новыми решениями для реализации подхода «Правильная рабочая нагрузка, правильное облако, правильное время».
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: opti9tech.com

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Альтернативы

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

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CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

Deft

Deft

deft.com

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

St. Louis Post-Dispatch

St. Louis Post-Dispatch

stltoday.com

FOX 2 St. Louis Weather

FOX 2 St. Louis Weather

fox2now.com

Axcient

Axcient

axcient.com

FOX 2 St. Louis

FOX 2 St. Louis

fox2now.com

Xopero

Xopero

xopero.com

Veeam

Veeam

veeam.com

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