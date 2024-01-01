Opti9 — ведущий поставщик гибридных облачных решений с офисами в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Омахе, штат Небраска, Оверленд-Парке, штат Канзас, и Сент-Луисе, штат Миссури, а также глобальной сетью центров обработки данных. Мы являемся расширенным партнером-консультантом AWS и Veeam Platinum VCSP и специализируемся на облачных сервисах, разработке и модернизации приложений, резервном копировании и аварийном восстановлении, а также управляемой безопасности и соблюдении требований. Наши решения предназначены для ускорения цифровой трансформации с минимальными нарушениями в работе бизнеса, чтобы вы могли быстрее реализовать все преимущества облака. Ориентируясь на бизнес, Opti9 сочетает опыт с инновациями и новыми решениями для реализации подхода «Правильная рабочая нагрузка, правильное облако, правильное время».

Веб-сайт: opti9tech.com

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