Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.

Веб-сайт: multcloud.com

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