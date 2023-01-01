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Multcloud

Multcloud

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Веб-сайт: multcloud.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.

Веб-сайт: multcloud.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Multcloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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