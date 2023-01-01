Запускайте настольные приложения, работайте с файлами, выполняйте задачи — прямо из браузера. Интегрирован с Dropbox, Google Drive, Box. Идеально подходит для iPad и Chromebook.

Веб-сайт: rollapp.com

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