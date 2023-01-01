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GTaskD

GTaskD

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: gtaskd.com

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GTaskD — это веб-приложение, созданное, чтобы помочь вам контролировать список дел и успевать больше. Он использует API задач Google для прямого подключения к вашим данным в задачах Google, но позволяет вам взаимодействовать с вашими задачами в полноэкранном интерфейсе способами, которых нет в официальных приложениях. Он предназначен для опытных пользователей, например тех, у кого есть системы GTD (Getting a Things Done), которые хотят иметь возможность сосредоточиться на том, чтобы получать максимальную отдачу от каждого дня.

Веб-сайт: gtaskd.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GTaskD, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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