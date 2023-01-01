GTaskD — это веб-приложение, созданное, чтобы помочь вам контролировать список дел и успевать больше. Он использует API задач Google для прямого подключения к вашим данным в задачах Google, но позволяет вам взаимодействовать с вашими задачами в полноэкранном интерфейсе способами, которых нет в официальных приложениях. Он предназначен для опытных пользователей, например тех, у кого есть системы GTD (Getting a Things Done), которые хотят иметь возможность сосредоточиться на том, чтобы получать максимальную отдачу от каждого дня.

Веб-сайт: gtaskd.com

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