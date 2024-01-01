WebCatalog

bluecap.ai

bluecap.ai

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Веб-сайт: bluecap.ai

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Get Things Done Faster, Smarter, and At Scale Imagine near real-time summaries, triggering contextual tasks and populating relevant information automated and integrated seamlessly into your workflows: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho, and more.

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: bluecap.ai

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Альтернативы

Intercom

Intercom

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Botpress

Botpress

botpress.com

Comm10

Comm10

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Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

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