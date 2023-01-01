Программное обеспечение для управления классом для школ K-12 в Нью-Йорке. Лицом к лицу или удаленно, Хапара обеспечивает потрясающее обучение. Самый эффективный и действенный способ беспрепятственно организовать рабочие процессы преподавания и обучения в Google Workspace.

Веб-сайт: hapara.com

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