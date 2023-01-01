Выбор учителя уже более десяти лет. Satchel One является партнером Google for Education и партнером Microsoft, и ему доверяет каждая третья средняя школа в Великобритании. Наша отмеченная наградами платформа обучения легко интегрируется с Google Classroom и Microsoft Teams, формируя значимые отношения и помогая школам обеспечить максимальный опыт обучения.

Веб-сайт: teamsatchel.com

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