Blooket — это новый захватывающий взгляд на современную обзорную игру в классе. Его цель — совместить действие с образованием, чтобы создать максимальный опыт обучения!

Веб-сайт: blooket.com

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