CreatrixCampus

Решения для высшего образования на основе искусственного интеллекта для современных кампусов, позволяющие улучшить обучение, преподавание, понимание, успехи студентов и институциональную эффективность.

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