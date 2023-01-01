Swivl Teams теперь называется Reflectivity. Инструмент, который социализирует размышления, чтобы помочь всем вашим учителям быть более адаптируемыми.

Веб-сайт: swivl.com

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