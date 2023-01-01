Bizotic — компания, предоставляющая услуги по обучению и оценке, работающая в сфере высшего образования. Мы работаем с более чем 50 инженерными, управленческими и другими профессиональными колледжами в Карнатаке, Андхра-Прадеше и Телангане. Уделяя особое внимание развитию навыков, Bizotic стремится предоставить студентам необходимые инструменты для достижения успеха в отрасли по их выбору. Увлекательные тренинги, постоянная оценка и подробная система обратной связи — вот некоторые из основных принципов, которыми руководствуется Bizotic. Инновационные решения, такие как подробные и тематические результаты тестов, ведущая в отрасли аналитика, наш набор продуктов и платформа оценки, являются ключом к повышению производительности и осуществлению карьерных мечтаний.

Веб-сайт: bizoticlearn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BizoticLearn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.