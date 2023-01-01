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Physics Wallah

Physics Wallah

study.physicswallah.live

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Физика - это любовь. 12-я подготовка к IIT JEE и NEET. Живые занятия, видеолекции, серии тестов, конспекты лекций, тематические задания с лучшими вопросами, динамические упражнения и многое другое.

Веб-сайт: physicswallah.live

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