Физика - это любовь. 12-я подготовка к IIT JEE и NEET. Живые занятия, видеолекции, серии тестов, конспекты лекций, тематические задания с лучшими вопросами, динамические упражнения и многое другое.

Веб-сайт: physicswallah.live

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Physics Wallah, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.