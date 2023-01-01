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Doubtnut

Doubtnut

doubtnut.com

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Doubtnut — это учебное приложение №1 и приложение для обучения с мгновенными видеорешениями для NCERT класса 6, класса 7, класса 8, класса 9, класса 10, класса 11 и класса 12, подготовки к IIT JEE, подготовки к NEET и CBSE, UP Board, Бихар Совет, Совет Раджастана, Совет депутатов, Совет Теланганы и т. д. Решения NCERT для CBSE и других государственных советов являются ключевым требованием для студентов. Сомнение помогает с домашними заданиями, сомнениями и решениями всех вопросов. Это помогло студентам получить балл ниже AIR 100 в NEET и IIT JEE. Получите PDF- и видеорешения для статей IIT-JEE Mains & Advanced за предыдущий год, документы за предыдущий год NEET, книги NCERT для классов с 6 по 12, CBSE, Pathfinder Publications, RD Sharma, RS Aggarwal, Manohar Ray, KC Sinha, книги Cengage для досок. и конкурсные экзамены. Doubtnut — идеальное приложение для подготовки к NEET и IIT JEE. Получите решения для документов NEET и IIT JEE за предыдущие годы, а также решения NEET MCQ по главам. Получите все учебные материалы на хинди и английском языке для подготовки к IIT JEE и NEET.

Веб-сайт: doubtnut.com

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