WebCatalog
EduRev

EduRev

edurev.in

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EduRev в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваш личный преподаватель, который идеально подготовит вас к следующему экзамену. EduRev сделает все это за вас: от предоставления «лучших видео, заметок и тестов» до «анализа вашего прогресса» и «решения ваших сомнений». Подготовьтесь к экзаменам UPSC, CAT, NEET, класса 1–12, IIT-JEE, GATE, CLAT, SSC, NDA/CDS, CA и бухгалтерскому учету и многим другим с помощью приложения EduRev Learning. Ему доверяют более 80 тысяч пользователей, и Google наградил его лучшим приложением для обучения. EduRev добавляет 10 новых пользователей каждую минуту!

Веб-сайт: edurev.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EduRev, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Testbook

Testbook

testbook.com

Careerwill

Careerwill

web.careerwill.com

Toppr

Toppr

toppr.com

Competishun

Competishun

web.compnadmin.com

Embibe

Embibe

embibe.com

Sankalp Bharat

Sankalp Bharat

sankalpbharat.com

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Oliveboard

Oliveboard

oliveboard.in

UC Live

UC Live

uclive.co

Krakex

Krakex

krakex.com

Infinity Learn

Infinity Learn

student.infinitylearn.com

Vendantu

Vendantu

vedantu.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности