WebCatalog
Testbook

Testbook

testbook.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать на Testbook.com — самый надежный сайт подготовки к экзаменам для конкурсных экзаменов. Подготовьтесь к таким экзаменам, как банковское дело, SSC, железные дороги, GATE, UPSC, с помощью более 26 000 пробных тестов и живого коучинга.

Веб-сайт: testbook.com

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