WebCatalog
StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Study IQ Education предоставляет интеллектуальные онлайн-курсы для всех государственных конкурсных экзаменов при приеме на работу, таких как upsc CSE, SSC, Bank, State PSC, UGC Net, железные дороги, rbi и дополнительные дополнительные курсы Upsc и т. д. от экспертных факультетов Индии, с интеллектуальными функциями, такими как ppt, crux, управление сомнениями. , видео, викторины, журналы, заметки на хинди и английском языке.

Веб-сайт: studyiq.com

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