WebCatalog
Relevel

Relevel

relevel.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Relevel в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Получите работу своей мечты за 15 дней с помощью Relevel, первой в Индии платформы для оценки навыков и тестирования при приеме на работу. Имея более 800 партнерских компаний, Relevel стремится демократизировать доступ к возможностям трудоустройства и предоставлять рабочие места исключительно на основе навыков кандидата, независимо от его образовательной квалификации или опыта работы. Мы проводим тесты по оценке навыков как в технических, так и в деловых категориях, чтобы помочь кандидатам получить высокооплачиваемую работу в области по своему выбору. Категории тестов включают в себя бизнес-развитие, фронтенд-разработку, бэкэнд-разработку, полную разработку стека, бизнес-аналитику, аналитику данных, управление продуктами, подбор персонала и талантов, графическое проектирование, операции, финансовый анализ и многие другие. С помощью Relevel вы можете получить предложения о работе с CTC до 40 LPA и получить привлекательные возможности карьерного роста.

Веб-сайт: relevel.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Relevel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Plug to Work

Plug to Work

plugto.work

Mettl

Mettl

mettl.com

BizoticLearn

BizoticLearn

bizoticlearn.com

Turing

Turing

turing.com

DeeloCloud

DeeloCloud

deelo.cloud

iMocha

iMocha

app.imocha.io

Monster

Monster

monster.com

Central Test

Central Test

app.centraltest.com

Bdjobs

Bdjobs

bdjobs.com

Remotive

Remotive

remotive.com

TakeShape

TakeShape

app.takeshape.io

Polywork

Polywork

polywork.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности