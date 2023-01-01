WebCatalog
Surge AI

Surge AI

app.surgehq.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Surge AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.

Веб-сайт: surgehq.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Surge AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Luminal

Luminal

app.getluminal.com

Layerbrain

Layerbrain

dashboard.layerbrain.com

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Clarabridge Studio

Clarabridge Studio

cxstudio.clarabridge.net

Sama AI

Sama AI

app.sama.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Supervisely

Supervisely

app.supervisely.com

Gretel.ai

Gretel.ai

console.gretel.ai

Compar.ai

Compar.ai

compar.ai

OpenDoc AI

OpenDoc AI

platform.opendoc.ai

AI Studio

AI Studio

aistud.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности