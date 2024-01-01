Альтернативы - Surge AI
Appen
appen.com
Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов благодаря нашим ведущим в отрасли продуктам, глубокому опыту и непревзойденной глобальной команде специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Supervisely
supervisely.com
Аннотируйте изображения, видео, наборы данных LiDAR и DICOM, сотрудничайте и обучайте нейронные сети с помощью экосистемы мирового класса для искусственного интеллекта.
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
Humanloop
humanloop.com
Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг на одной унифицированной платформе, основанной на активном обучении. Значительно проще, в 10 раз быстрее.
Sama AI
sama.com
Раскройте потенциал своей модели благодаря лучшему в отрасли качеству данных. Интегрированная платформа аннотирования данных на базе машинного обучения от Sama с автоматической проверкой упрощает разработку ИИ, ускоряя достижение точности и выход на рынок.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...
Shaip
shaip.com
Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном ин...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
Avala
avala.ai
Avala предоставляет более точно маркированные данные ИИ быстрее, с минимальными затратами времени на настройку и обучение. Комплексная открытая платформа Avala обслуживает весь рабочий процесс AI Ops, сочетая в себе курирование и управление наборами данных, опыт мирового класса в области маркировки ...
CVAT.ai
cvat.ai
Инструмент аннотирования компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — это бесплатная платформа обучающих данных с мощной мультимодальной функцией и инструментами аннотирования на базе искусственного интеллекта, которая поддерживает: - Автоматическое аннотирование и отслеживание объектов в 3D-облаке точек (один кадр и серия кадров), объединение 2D и 3D...
Datature
datature.io
Datature упрощает создание возможностей глубокого обучения. Используя Nexus, нашу комплексную платформу #nocode mlops, мы даем возможность каждому создавать собственные прорывы в области искусственного интеллекта.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — поставщик услуг по курированию данных, специализирующийся на данных для создания и уточнения больших языковых моделей. Нашими клиентами часто являются команды специалистов по обработке данных в технологических компаниях, которые создают и совершенствуют свои собственные модели или модели ...
Picterra
picterra.ch
Picterra — это корпоративная программная платформа для обучения, развертывания и управления моделями машинного обучения, лежащими в основе геопространственных приложений и бизнес-услуг. Picterra позволяет организациям создавать масштабируемые геопространственные продукты с помощью геопространственно...
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компания, занимающаяся искусственным интеллектом для здравоохранения, предоставляет современное программное обеспечение, языковые модели и данные, которые помогают организациям здравоохранения и медико-биологических наук быстрее создавать, развертывать и управлять проектами искусстве...
Crowd AI
crowdai.com
Цель CrowdAI — демократизировать искусственный интеллект и открыть миллиарды прибыли для предприятий за счет автоматизации ключевых визуальных рабочих процессов. Объединив лучшее от человеческого и компьютерного зрения, мы даем возможность компаниям любого размера раскрыть ценность, скрытую в растущ...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даж...
Prolific
prolific.com
Prolific помогает специализированным исследовательским группам собирать самые качественные данные, полученные от людей, в любом масштабе, используя нашу простую в использовании платформу для нацеливания и управления участниками из нашего разнообразного, проверенного пула участников. Правда имеет зн...
Alegion
alegion.com
Alegion имеет самую мощную и гибкую платформу аннотаций для обучения данных на рынке. Это ускоряет разработку моделей для самых сложных и субъективных случаев использования. Он использует интегрированное машинное обучение и обладает уникальными возможностями, такими как условная логика, итеративные ...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — ведущая платформа компьютерного зрения и поставщик профессиональных услуг, обеспечивающий комплексные рабочие процессы MLOps и DataOps корпоративного уровня для ускорения внедрения и разработки ИИ, ориентированного на данные. Благодаря практическому применению автоматизации на основе иск...
M47.AI
m47.ai
Тренируйте свои модели машинного обучения с помощью нашей интеллектуальной платформы маркировки данных, которая предоставляет инструменты текстовых аннотаций и доступ к нашей международной рабочей силе, чтобы вы могли комментировать на любом языке.
SUPA
supa.so
Создавайте ориентированный на пользователя ИИ, используя человеческие знания, интуицию и приобретенный опыт. Автоматизированные рабочие процессы маркировки данных, аннотации с помощью искусственного интеллекта, интегрированная рабочая сила в Юго-Восточной Азии, маркировка данных в масштабе.
iMerit
imerit.net
iMerit — ведущая компания, занимающаяся решениями в области обработки данных в области искусственного интеллекта, предоставляющая высококачественные данные в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и контент-сервисов, которые используются в приложениях машинного обучения и искусс...